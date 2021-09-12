Анна Щербакова: прокат произвольной программы на олимпийский сезон. Видео
18:16
Анна Щербакова представила произвольную программу в рамках контрольных прокатов сборной России.
Фигуристка выступила под саундтрек к сериалу «Мастер и Маргарита», композицию «Ruska» группы Apocalyptica и «Lacrimosa» из «Реквиема» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта.
Щербакова не стала прыгать элементы ультра-си, но она безошибочно выполнила каскад тройной лутц — тройной риттбергер, тройной флип — тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной флип и тройной лутц.
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