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Майя Хромых: прокат произвольной программы на олимпийский сезон. Видео

18:07
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Майя Хромых в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22 выступила с произвольной программой, поставленной под композиции «Buenos Aires Hora Cero» Астора Пьяццоллы в исполнении Гидона Кремера и «El tango de Roxanne» из мюзикла «Мулен Руж».

Хромых прыгнула каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Затем она прыгнула двойной сальхов. Фигуристка чисто исполнила тройной риттбергер, двойной аксель и упала с тройного лутца. Исполнила каскады тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + тройной тулуп.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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