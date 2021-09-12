Майя Хромых: прокат произвольной программы на олимпийский сезон. Видео
18:07
Майя Хромых в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22 выступила с произвольной программой, поставленной под композиции «Buenos Aires Hora Cero» Астора Пьяццоллы в исполнении Гидона Кремера и «El tango de Roxanne» из мюзикла «Мулен Руж».
Хромых прыгнула каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Затем она прыгнула двойной сальхов. Фигуристка чисто исполнила тройной риттбергер, двойной аксель и упала с тройного лутца. Исполнила каскады тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + тройной тулуп.
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