Алена Косторная: «После Нового года была дикая раскоординация»

Вице-чемпионка России Алена Косторная после исполнения короткой программы на чемпионате Европы рассказала о том, как после Нового года ей пришлось по новой собирать прыжки.

— Сделала все как всегда, я довольна, выполнила поставленную задачу, — сказала Косторная. — Арена нестандартная, но организация хорошая, на ней тепло, это всегда запоминается. В начале января я ездила на шоу в Италию, прыгала тройной аксель, все каскады «3-3», а вернулась на «Хрустальный» — дикая раскоординация, все пришлось словно учить заново. Взросление? Иногда вырастаешь на 2,5 сантиметра и прыжки на какое-то время уходят.

Произвольную программу на турнире женщины представят в субботу 25 января, начиная с 20.30 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)