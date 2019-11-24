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Алена Косторная: «Мне всегда нравилось катание Каролины Костнер»

08:21
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Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что из современных фигуристок ей больше всего по душе стиль катания итальянки Каролины Костнер.

— Мне всегда нравилось катание Каролины Костнер, — цитирует Косторную ТАСС. — Я обращаю внимание на ее движение ног при отталкивании, на колени, на то, как она старается не смотреть вниз, не задирает плечи на уши. Я при катании в основном слежу за коленями и носками, остальное по ходу мне выкрикивает Этери Георгиевна Тутберидзе.

Костнер — чемпионка мира, многократная призерка мировых первенств, пятикратная чемпионка Европы.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7188041

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