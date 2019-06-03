Алексей Ягудин: "Трудно поверить, но порой жена меня бьет"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своих отношениях с супругой Татьяной Тотьмяниной.

- Супруга ругает, когда начинаю что-то делать по дому — готовить, убирать, вешать картины, разбирать краны, собирать мебель. Вот такая: другие заставляют мужей гвозди забивать, а моя бережет, - цитирует Ягудина "СтарХит". - Хоть и трудно поверить, но порой жена меня бьет. Хорошо, она не боксер, а стройная и хрупкая фигуристка.

Татьяна Тотьмянина - олимпийская чемпионка-2006 в парном катании. У супругов есть две дочери - Елизавета (9 лет) и Мишель (3 года).