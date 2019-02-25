Алексей Мишин – о заявке на ЧМ: "Туктамышева запасная? Это ничего не значит"

Тренер российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой Алексей Мишин​ прокомментировал заявку сборной России на чемпионат мира в японском Сайтама, который пройдет с 18 по 24 марта, сообщает "Спорт День за Днем".

77-летний российский специалист отметил, что попадание Туктамышевой в список запасных ничего не значит.

– Поздравляем вас с тем, что две ваши ученицы вошли в состав сборной на чемпионат мира.

– Откуда вам это известно?



– Президент федерации Александр Горшков огласил состав. Самодурова в основном, а Туктамышева – запасная.

– Как запасная? Что сказал Горшков? У вас есть текст перед глазами? Читайте, читайте!



– Горшков сказал, что это не окончательный вариант и могут быть изменения. Но пока в основе Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова, а запасные – Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

– Это ничего не значит! – приводит слова Мишина "Спорт День за Днем".

В заявке России на ЧМ-2019 – участники ЧЕ в Минске. Но в состав еще могут внести изменения