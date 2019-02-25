Алексей Мишин – о заявке на ЧМ: "Туктамышева запасная? Это ничего не значит"

Тренер российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой Алексей Мишин прокомментировал заявку сборной России на чемпионат мира в японском Сайтама, который пройдет с 18 по 24 марта, сообщает "Спорт День за Днем".
77-летний российский специалист отметил, что попадание Туктамышевой в список запасных ничего не значит.
– Поздравляем вас с тем, что две ваши ученицы вошли в состав сборной на чемпионат мира.
– Откуда вам это известно?
– Президент федерации Александр Горшков огласил состав. Самодурова в основном, а Туктамышева – запасная.
– Как запасная? Что сказал Горшков? У вас есть текст перед глазами? Читайте, читайте!
– Горшков сказал, что это не окончательный вариант и могут быть изменения. Но пока в основе Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова, а запасные – Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.
– Это ничего не значит! – приводит слова Мишина "Спорт День за Днем".
В заявке России на ЧМ-2019 – участники ЧЕ в Минске. Но в состав еще могут внести изменения
Дополнительная информация
https://www.sportsdaily.ru/news/tuktamysheva-zapasnaya-eto-nichego-ne-znachit-mishin-shokirovan-zayavkoj-na-chempionat-mira