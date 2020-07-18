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«Александровская закончила кататься, раз пошла в стриптиз». Тарасова отреагировала на смерть фигуристки

14:58
Екатерина Александровская. Фото Instagram
Екатерина Александровская. Фото Instagram
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Прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала гибель чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской. По предварительной версии, 20-летняя чемпионка мира среди юниоров в парном катании покончила с собой.

— Соболезную семье, — заявила Тарасова «СЭ». — Очень жалко эту девочку и ее родителей. Видимо, она уже закончила кататься, я так думаю, раз она поступила в стриптиз-клуб. Наверное, не могла устроиться на работу, но точно я не знаю. (Евгений Белоусов)

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