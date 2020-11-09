Александра Трусова: «Оценки Косторной? Я не смотрю баллы соперниц»
Фигуристка Александра Трусова после победы на этапе Кубка России в Казани объяснила ошибки в произвольной программе.
— Я сделала сальхов, лутц, потом был тулуп... Он у меня легче всего прыгается, но концентрации не хватает. А на каскаде лутц-риттбергер не знаю, что произошло — второй раз подряд ошибка на нем.
— На льду есть шероховатости?
— Нет, этого не заметила, он хороший, я не чувствовала проблем.
— Довольны, что пробили сотку за технику?
— Да, я видела. Но это из-за того, что бонусы — было бы меньше намного.
— Вы даже не смотрите оценки своей соперницы Алены Косторной.
— Я принципиально не смотрю оценки соперников.
— Испытали положительные эмоции?
— Не сказать, что я довольна — это выброс адреналина, не могу быть довольна. (Дмитрий Кузнецов)