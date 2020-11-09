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Александра Трусова: «Оценки Косторной? Я не смотрю баллы соперниц»

19:58
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Александра Трусова после победы на этапе Кубка России в Казани объяснила ошибки в произвольной программе.

— Я сделала сальхов, лутц, потом был тулуп... Он у меня легче всего прыгается, но концентрации не хватает. А на каскаде лутц-риттбергер не знаю, что произошло — второй раз подряд ошибка на нем.

— На льду есть шероховатости?

— Нет, этого не заметила, он хороший, я не чувствовала проблем.

— Довольны, что пробили сотку за технику?

— Да, я видела. Но это из-за того, что бонусы — было бы меньше намного.

— Вы даже не смотрите оценки своей соперницы Алены Косторной.

— Я принципиально не смотрю оценки соперников.

— Испытали положительные эмоции?

— Не сказать, что я довольна — это выброс адреналина, не могу быть довольна. (Дмитрий Кузнецов)

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