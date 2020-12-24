Александр Жулин считает, что Коляда легко сможет биться на равных с Ханю и Ченом

Известный российский тренер, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин в беседе с «СЭ» прокомментировал конкуренцию Михаила Коляды с лидерами мужского фигурного катания — Юдзуру Ханю и Нейтаном Ченом.

— Если честно, просто боюсь сглазить, потому что мне очень нравится, как катается Миша Коляда в этом сезоне. Особенно поражает его произвольная программа. Я видел все равно одну-две «бабочки» у него, но надеюсь, что это уже становится случайностью, потому что у такого великого тренера, как Алексей Николаевич Мишин он, надеюсь, засверкает всеми своими гранями. Миша и так всегда катался очень красиво, и он, однозначно, является самым компонентным нашим фигуристом, а сейчас становится еще и стабильным. Просто боюсь, сглазить, потому что очень за него рад.

— Сможет ли Коляда на равных биться с Ханю и Ченом на чемпионате мира?

— Легко. Я видел в его исполнении идеальный четверной лутц на тренировках. Этот элемент, конечно, очень страшно вставлять в программу, но если жизнь заставит, Миша сможет. Если мы рассматривает четверной лутц, четверной тулуп, и он еще владеет четверным сальховом, то, да, это вполне конкурентоспособный спортсмен, хотя Ханю и Чен — это из области фантастики. Но чистый Коляда — это все туда же. Еще хочу отметить сегодняшний великолепный прокат Игнатова.

Коляда показал лучший результат в короткой программе, набрав 102,48 балла. Произвольная программа у мужчин состоится в пятницу, 25 декабря. Начало — в 14.15 (мск).

(Екатерина Звенигородская)