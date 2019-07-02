Александр Жулин: "Если Медведева попросит, поставлю ей блюз с русской душой"

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью "РИА Новости" рассказал о работе с Евгенией Медведевой, отметив, что мог бы ей поставить блюз с русской душой.

- Тогда как не потеряться Евгении Медведевой, которая не потянула очень интересную короткую программу прошлого сезона и спасалась быстро поставленной "Тоской"? Как ей вкусить новое и не проиграть?

- Когда я с ней работал, то в один момент увидел ее в музыке Исаака Шварца к фильму "Звезда пленительного счастья". Это очень сильная тема. На что Женя мне сказала: "Я себя в ней не чувствую". Я настаивал: "Жень, да ты всех разорвешь! Можно я включу музыку, а ты иди подвигайся?". Включил. Она пошла кататься и полностью растворилась на площадке. Медведева стала какой-то маленькой, никуда не едущей, а масштабная музыка ее просто "сожрала". Я остановил запись. "Женечка, ты абсолютно права, это вообще не твое", - сказал. На следующий день я ей привез музыку того же Шварца из фильма "Мелодии белой ночи". Это душераздирающая скрипка, под которую она сделала три первых движения, и я сразу понял: "Все, это твоя тема".

- И под нее она пошла выигрывать все возможные турниры.

- Да, но тогда было легче. Мы ей и "Шербурские зонтики" ставили, и "Танго Чак"… Если бы она попросила меня поставить ей что-то вновь, я бы попробовал разное, чтобы понять, что же ей действительно прямо сейчас необходимо. Мне тоже показалось, что ее первая короткая программа прошлого сезона, тот блюз, ей не подошла, потому что она ее не прочувствовала, поскольку родилась в России. Медведева - не Эшли Вагнер. Выходит Курт Браунинг и под Фрэнка Синатру катается так, будто Синатра специально для него музыку писал. Это их культура, они понимают эти композиции с детства, а мы, Женя – другие. Медведевой надо ставить то, в чем она способна показать свою душу. Но если она меня попросит, поставлю ей блюз с русской душой.

Женя - очень артистичная девочка. Бывает, ставишь программу, кричишь "Wow!", а на деле она провальная. Я тоже не безгрешный, и у меня такое бывало. А вообще из последнего мне нравится Камила Валиева. Если она закатает на взрослом уровне, это будет шедевр.