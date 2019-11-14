Александр Самарин: «Джокер Хоакина Феникса цепляет за живое»

Серебряный призер чемпионата Европы россиянин Александр Самарин на этапе «Гран-при» во Франции представил новый показательный номер в образе Джокера.

— С точки зрения хореографии осталась под впечатлением от пластики Джокера в исполнении Хоакина Феникса, и особенно от его леденящих душу танцев. Что-то пытались из его находок перенести в свою программу?

— В последнем фильме Джокер, конечно, серьезно отличается от того, к чему все давно привыкли. Перенять его пластику — такой задачи перед собой я не ставил. Для меня куда важнее был его собирательный образ, — приводит слова Самарина ТАСС.

— Неконтролируемые страдания униженной личности, уязвимость, агрессия?

— Все это плюс веселое сумасшествие. И не только. Джокер действительно цепляет за живое.

— Там было немало сильных моментов, один из них — он перечеркивает слово forget в надписи Don't forget to smile. Саша, вы во время выступлений нечасто балуете нас своей улыбкой.

— Я работаю над этим вопросом. И сейчас, мне кажется, улыбка стала проскакивать чаще.

— Ключевое слово — «проскакивать». Вы выглядите ну очень собранным, весь в себе.

— Я уверен, что способность все больше и больше раскрываться на льду и дарить улыбки придет с опытом. Пока я действительно стараюсь добиться полной концентрации, хотя и стараюсь визуально это не так сильно демонстрировать.