Александр Горшков: «Желаю Загитовой реализации желаний во всем, фигурным катанием жизнь не ограничивается»

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков поздравил с 18-летием самую титулованную российскую фигуристку Алину Загитову.

— У Алины сегодня необычная дата, 18 лет 18-го числа. Алина — особенная спортсменка и человек, ее упорство и умение собираться в нужный момент — редкие качества. Я ей желаю здоровья, что сейчас крайне важно, и удачи, реализации всех желаний. Во всем: и в фигурном катании, но не только в нем, им жизнь не ограничивается. Лично ей позвонил и уже поздравил, — сказал Горшков корреспонденту «СЭ». (Дмитрий Кузнецов)