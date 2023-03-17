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17 марта, 18:57

Актриса Алла Михеева заработала на ледовом шоу больше Медведевой и Туктамышевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Алла Михеева и Иван Букин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Актриса Алла Михеева, ранее принимавшая участие в программе «Вечерний Ургант», заработала на петербургском ледовом шоу больше, чем профессиональные фигуристки, сообщает «РБ Бизнес».

По информации источника, больше всех заработал постановщик-хореограф Илья Авербух — 750 тысяч рублей. Вторым по заработку на шоу стал Александр Панайотов, который озвучивал номера фигуристов, а также исполнял свои песни. Его гонорар составил 550 тысяч рублей.

Также крупную сумму за свои услуги получили Алексей Ягудин и Алла Михеева — 500 тысяч рублей и 400 тысяч рублей.

Среди фигуристов средняя зарплата за выступление составил примерно 140-160 тысяч рублей. По нижней планке этой суммы составил гонорар Елизаветы Туктамышевой. 150 тысяч рублей заработал Владимир Морозов.

Двукратный серебряный призер ОИ Евгения Медведева заработала больше них — 275 тысяч рублей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/alla-miheeva-iz-vechernego-urganta-zarabotaet-na-ledovom-shou-bol-she-medvedevoj-i-tuktamy-shevoj/
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