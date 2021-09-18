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Акатьева: «Когда стою на пьедестале и слышу гимн России, я очень горжусь своей страной»

19:32

Российская фигуристка Софья Акатьева, занявшая первое место на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске, считает этот успех своей главной победой.

14-летняя фигуристка в сумме за две программы набрала 233,08 балла.

«Я долго ждала первый юниорский сезон, — цитирует ТАСС Акатьеву. — Программу откатала с ошибками, поэтому, как только приеду в Москву, сразу буду исправлять их. Когда я стою на пьедестале и слышу гимн России, я очень горжусь своей страной, горжусь тем, что я смогла принести ей победу. На текущий момент это главная моя победа, потому что это новый этап в моей жизни. После перелета буду готовиться к следующим соревнованиям, которые уже совсем скоро».

Она добавила, что выступала на арене в Красноярске уже в третий раз.

«Зрители всегда принимают тепло, и организация здесь хорошая», — сказала спортсменка.

Акатьева занимается в школе «Самбо-70» у тренера Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне она дважды становилась победительницей этапов Кубка России среди юниорок, а также выиграла первенство России среди юниорок и финал Кубка России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12441493

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Роман Шишов все материалы автора

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