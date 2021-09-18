Команда Тутберидзе поздравила Акатьеву с рекордом на юниорском «Гран-при» в Красноярске
18:12
18 сентября юниорки выступили с произвольными программами на этапе «Гран-при» по фигурному катанию в Красноярске. Победу на домашнем льду одержала Софья Акатьева, установившая два юниорских рекорда.
Ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе заявила в произвольной программе четыре элемента ультра-си, что позволило по итогам второго соревновательного дня набрать 157,19 балла.
Прежнее достижение принадлежало еще одной воспитаннице Тутберидзе Камилле Валиевой (на прошлогоднем мировом первенстве она набрала 152,38 балла в произвольной программе и 227,3 балла в сумме).
Читайте также
5
Зачет
vs
11
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю