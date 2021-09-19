Российская пара Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами в танцах на льду на турнире в США

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли второе место в танцах на льду на турнире U.S. International Classic в Норвуде.

Российская пара набрала 190,63 балла. Золотую медаль завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (207,30), замкнули тройку призеров их соотечественники Ева Пэйт и Логан Бай (171,70).

Напомним, 18-летняя Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. 21-летний Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.