Российская пара Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами в танцах на льду на турнире в США
02:58
Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли второе место в танцах на льду на турнире U.S. International Classic в Норвуде.
Российская пара набрала 190,63 балла. Золотую медаль завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (207,30), замкнули тройку призеров их соотечественники Ева Пэйт и Логан Бай (171,70).
Напомним, 18-летняя Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. 21-летний Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю