Закарян: «Три компании были готовы вкладываться в фигурное катание, но после ужасных оценок Малинина отказались»

Ари Закарян, агент американского фигуриста Ильи Малинина, считает, что низкие оценки, которые судьи поставили спортсмену на чемпионате мира в Японии, негативно скажутся на развитии фигурного катания.

«Знаю, что по всему миру были готовы на следующий день обсуждать прокат Малинина. Лично общался — большинство топовых мировых журналистов и телевизионных каналов были готовы это освещать. Я уверен, что Илья был бы в новостной ленте во всем мире. Это дало бы нашему спорту колоссальную узнаваемость у других людей. Мир ждал и готов был об этом вещать по самым высоким каналам и информационным лентам. Но когда его так унизительно оценили, все перестали говорить о прокате», — цитирует Закаряна Metaratings.ru.

Также он заявил, что Малинин мог привести с собой спонсоров в фигурное катание.

«У меня лично три очень-очень серьезные компании были готовы начать вливания именно в фигурное катание. Но после таких ужасных оценок они отказались от своих намерений», — добавил агент.

Малинин занял третье место на чемпионате мира, прошедшем в японской Сайтаме. В произвольной программе он чисто исполнил четверной аксель. Победителем турнира стал японец Сема Уно, второе место занял Чха Чжун Хван из Южной Кореи.