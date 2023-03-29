Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:49

Лакерник: «Несмотря на то что нас не было на международных стартах, этот сезон можно считать успешным»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник считает, что завершившийся сезон стал для российского фигурного катания успешным, несмотря на отсутствие возможности выступления на международных соревнованиях.

«Федерация фигурного катания на коньках России сделала максимум в этой ситуации, она спланировала полный соревновательный сезон, сумела его профинансировать, и почти все спортсмены сборной участвовали во всех соревнованиях. Несмотря на то, что нас не было на международных стартах, этот сезон можно считать успешным», — приводит слова Лакерника ТАСС.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

Источник: https://tass.ru/sport/17393643
Фигурное катание
Александр Лакерник
0
Читайте также
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лакерник: «Лучшие зарубежные пары пытаются подтягиваться к уровню русского парного катания»
Новости
RSS RSS
Все новости