Авербух поделился сведениями о состоянии Костомарова

Российский хореограф, серебряный призер Олимпиады Илья Авербух в разговоре с «СЭ» рассказал, что состояние фигуриста Романа Костомарова продолжает улучшаться.

— Новости о Роме действительно настраивают на позитивный лад, есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы сильно распространяться. Я слышал его голос — он звучал сильно, мотивирующе, вызывающим огромное к нему уважение. Он поблагодарил всех нас. Но давайте подождем, пока Рома поправится, — хотя бы из какого-то суеверия, — попросил Авербух.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.