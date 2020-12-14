Аделина Сотникова: «В это непростое время каждый выживает, как может»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова на пресс-конференции во время презентации своей автобиографии рассказала о своем отношении к отмене соревнований по фигурному катанию из-за пандемии.

— Пандемия повиляла на весь мир, не только на фигурное катание, на всю жизнь человечества, — отметила Сотникова. — В это непростое время каждый выживает, как может, но не могу сказать что-то точное, это не от нас зависит. Наше дело просто жить, выстраивать свою жизнь так, чтобы выжить. Везде в спорте идет неурядица, но наша задача быть сильными, выживать, быть добрее. Дарить теплоту, чтобы мир казался немного лучше, чем он кажется.

(Рустам Имамов)