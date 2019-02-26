Аделина Сотникова: "Если Овечкин позовет в Путин-тим, отвечу: "Да"

Российская фигуристка Аделина Сотникова отметила, что форвард СКА Павел Дацюк у нее ассоциируется с прославленным советским актером Юрием Никулиным.

– С каким актером ассоциируется Дацюк? С Юрием Никулиным. Малкину следует принять участие в проекте "Ледниковый период".

Если Овечкин позовет в Путин-тим, отвечу: "Да", – приводит слова Сотниковой "Матч ТВ".