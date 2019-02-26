Аделина Сотникова: "Если Овечкин позовет в Путин-тим, отвечу: "Да"

Российская фигуристка Аделина Сотникова отметила, что форвард СКА Павел Дацюк у нее ассоциируется с прославленным советским актером Юрием Никулиным.
– С каким актером ассоциируется Дацюк? С Юрием Никулиным. Малкину следует принять участие в проекте "Ледниковый период".
Если Овечкин позовет в Путин-тим, отвечу: "Да", – приводит слова Сотниковой "Матч ТВ".
Дополнительная информация
https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI978798_Adelina_Sotnikova_Dacuk__associirujetsa_s_Jurijem_Nikulinym?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Загрузка...