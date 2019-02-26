15:24 | Фигурное катание

Аделина Сотникова: "Если Овечкин позовет в Путин-тим, отвечу: "Да"

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Российская фигуристка Аделина Сотникова отметила, что форвард СКА Павел Дацюк у нее ассоциируется с прославленным советским актером Юрием Никулиным.

– С каким актером ассоциируется Дацюк? С Юрием Никулиным. Малкину следует принять участие в проекте "Ледниковый период".

Если Овечкин позовет в Путин-тим, отвечу: "Да", – приводит слова Сотниковой "Матч ТВ".

Дополнительная информация

https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI978798_Adelina_Sotnikova_Dacuk__associirujetsa_s_Jurijem_Nikulinym?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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