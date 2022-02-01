«Прощайте». Ученица Тутберидзе объявила об уходе из группы с помощью видео в TikTok

12-летняя ученица Тутберидзе объявила об уходе из группы с помощью видео

12-летняя фигуристка команды Этери Тутберидзе Любовь Рубцова выложила видео в TikTok, в котором попрощалась с тренером. По информации «СЭ», фигуристка покинула группу.

Последние турниры Рубцова провела неудачно — она стала 13-й на первенстве России и заняла 4-е место на первенстве Москвы.

Именно Рубцову жестко раскритиковали Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков после выступления на первенстве России.