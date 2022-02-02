Фигуристка Дарья Усачева вернулась к тренировкам после травмы

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, сообщил о возвращении фигуристки Дарьи Усачевой к тренировкам.

«Вчера на уроке появилась наша девочка голубых кровей, не знаю почему, но Даша ассоциируется у меня с девочкой-гимназисткой царских времен. Она вошла, все кинулись обниматься, светится как елка новогодняя, улыбается, мы обнялись как папа с дочкой, чуть, блин, не расплакался, переживал за ее душевное состояние, но девчонка не сломалась и готова идти в бой. Дашка, я очень рад, с возвращением», — написал Железняков в Instagram.

Пост Алексея Железнякова. Фото Instagram

В ноябре 2021 года 15-летняя Усачева получила травму правого бедра на раскатке перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Японии.