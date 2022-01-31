Армянская фигуристка Галустян перешла из одиночного катания в танцы на льду

Армянская фигуристка Анастасия Галустян заявила, что переходит из одиночного катания в танцы на льду.

«Итак, этот пост я оттягивала специально до февраля, — написала Галустян в Instagram. — Вы спросите — почему? Потому что я не люблю февраль. Каждый февраль со мной что-нибудь да приключается, но этот февраль особенный для фигуристов, и я хочу официально открыть его для себя в новом свете. Официально хочу заявить, что я теперь не одиночница с ростом 174. И продолжаю свою карьеру в танцах на льду! Было много вопросов с сентября прошлого года в моем аккаунте, но я не была готова это объявлять официально«.

По словам фигуристки, одной из причин данного решения является травма перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме, когда у нее случился перелом правой стопы.

«Стопа ослабла и атрофировалась частично, и затем через некоторое время произошел повторный надрыв... Тут, наверное, я оставлю без комментариев ситуацию. Я надеюсь, что все получится в новом виде для меня, так как счастье и смысл жизни я вижу, когда нахожусь на льду, тренируюсь и выступаю», — написала она.