1-й этап Гран-при «Край Курая»: смотреть ритм-танец дуэтов

Танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами на 1-м этапе серии Гран-при России «Край Курая» в субботу, 14 октября. Их прокаты завершат программу соревнований первого дня турнира среди мастеров спорта. Начало — 16:30 по московскому времени.

Следить за прокатами танцором можно будет в прямом эфире с помощью трансляции на сайте Первого канала, а также с помощью онлайн-платформы Okko Sport.

На лед выйдут действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, новоиспеченный дуэт Ирина Хавронина и Девид Нарижный, представители Белоруссии Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов и другие.

Порядок выхода на лед дуэтов в ритм-танце:

Первая разминка

1. Екатерина Андреева — Дмитрий Блинов (Белоруссия)

2. Яна Трубинова — Владислав Шевнин

3. София Качушкина — Марк Волков

4. Елизавета Кириллова — Илья Карпов

5. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев

Вторая разминка

6. Ксения Краусова — Даниил Корочкин

7. Александра Прокопец — Александр Васькович

8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

9. Ирина Хавронина — Девид Нарижный

10. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

1-й этап Гран-при России «Край Курая»: расписание и трансляции