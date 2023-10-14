1-й этап Гран-при «Край Курая»: смотреть ритм-танец дуэтов
Танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами на 1-м этапе серии Гран-при России «Край Курая» в субботу, 14 октября. Их прокаты завершат программу соревнований первого дня турнира среди мастеров спорта. Начало — 16:30 по московскому времени.
Следить за прокатами танцором можно будет в прямом эфире с помощью трансляции на сайте Первого канала, а также с помощью онлайн-платформы Okko Sport.
На лед выйдут действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, новоиспеченный дуэт Ирина Хавронина и Девид Нарижный, представители Белоруссии Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов и другие.
Порядок выхода на лед дуэтов в ритм-танце:
Первая разминка
1. Екатерина Андреева — Дмитрий Блинов (Белоруссия)
2. Яна Трубинова — Владислав Шевнин
3. София Качушкина — Марк Волков
4. Елизавета Кириллова — Илья Карпов
5. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев
Вторая разминка
6. Ксения Краусова — Даниил Корочкин
7. Александра Прокопец — Александр Васькович
8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
9. Ирина Хавронина — Девид Нарижный
10. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
1-й этап Гран-при России «Край Курая»: расписание и трансляции