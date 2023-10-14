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Сегодня, 15:00

Танцоры из Белоруссии верят в возвращение на международную арену

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Наталья Поживилко и Святослав Верстаков.
Фото Соцсети

Белорусские танцоры Наталья Поживилко и Святослав Верстаков в интервью «СЭ» рассказали, что верят в возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международную арену. Фигуристы из этих стран лишены возможности выступать на зарубежных стартах из-за отстранения ISU.

— У многих российских фигуристов сейчас проблемы с мотивацией из-за отсутствия международных стартов. Как себя настраиваете вы?

Поживилко: У нас остаются, опять же, российские соревнования, которые воспринимаются как международные. Это для нас дополнительная мотивация. Ну и я лично воспринимаю текущий период как некую передышку, когда можно совершенствоваться, а затем уже на международном уровне показать лучшую версию себя, выступать на высшем уровне. Просто остается тренироваться к этому моменту и потом уже показать свой максимум.

— Есть надежда на скорейшее возвращение россиян и белорусов?

Верстаков: Я думаю да. Мы верим.

Наталья Поживилко и&nbsp;Святослав Верстаков. «Верим в возвращение на международную арену». Фигуристы из Белоруссии не теряют оптимизм

Фигурное катание
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