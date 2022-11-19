Миура и Кихара выиграли на пятом этапе «Гран-при» ISU в Японии

Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара одержали победу на пятом этапе «Гран-при» ISU-2022/23 в Японии в соревнованиях спортивных пар.

По сумме двух программ фигуристы набрали 216,16 балла. Вторыми стали представители США Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (187,49), третье место у пары из Канады — Брук Макинтош и Бенджамин Мимар (175,65).

Напомним, что российские и белорусские фигуристы отстранены от международных стартов.

Шестой этап «Гран-при» пройдет в Финляндии с 25 по 27 ноября.

«Гран-при» ISU-2022/23

5-й этап

«Гран-при Японии»

Саппоро, Япония

Пары

Итоговое положение

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 216,16

2. Эмили Чен — Спенсер Акира Хоу (США) — 187,49

3. Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 175,65

4. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия) — 164,23

5. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 162,01

6. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 155,84