Миура и Кихара выиграли на пятом этапе «Гран-при» ISU в Японии
Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара одержали победу на пятом этапе «Гран-при» ISU-2022/23 в Японии в соревнованиях спортивных пар.
По сумме двух программ фигуристы набрали 216,16 балла. Вторыми стали представители США Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (187,49), третье место у пары из Канады — Брук Макинтош и Бенджамин Мимар (175,65).
Напомним, что российские и белорусские фигуристы отстранены от международных стартов.
Шестой этап «Гран-при» пройдет в Финляндии с 25 по 27 ноября.
«Гран-при» ISU-2022/23
5-й этап
«Гран-при Японии»
Саппоро, Япония
Пары
Итоговое положение
1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 216,16
2. Эмили Чен — Спенсер Акира Хоу (США) — 187,49
3. Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 175,65
4. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия) — 164,23
5. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 162,01
6. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 155,84