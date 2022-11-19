Канадская пара Фурнье-Бодри и Соренсен победили в танцах на льду на «Гран-при Японии»
Канадский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен победили на пятом этапе «Гран-при» ISU-2022/23 в Японии.
По сумме двух программ фигуристы набрали 210,41 балла. Вторыми стали представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (209,13). Тройку лучших замкнули Каролин Грин и Майкл Парсонс (США), набравшие 191,10 балла.
Напомним, что российские и белорусские фигуристы отстранены от международных стартов.
Шестой этап «Гран-при» пройдет в Финляндии с 25 по 27 ноября.
«Гран-при» ISU-2022/23
5-й этап
«Гран-при Японии»
Саппоро, Япония
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 210,41
2. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 209,13
3. Каролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 191,10
4. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 189,98
5. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 184,63
6. Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония) — 178,78
7. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай) — 174,11
8. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 168,45
9. Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) — 164,30
10. Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США) — 148,01