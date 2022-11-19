Канадская пара Фурнье-Бодри и Соренсен победили в танцах на льду на «Гран-при Японии»

Канадский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен победили на пятом этапе «Гран-при» ISU-2022/23 в Японии.

По сумме двух программ фигуристы набрали 210,41 балла. Вторыми стали представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (209,13). Тройку лучших замкнули Каролин Грин и Майкл Парсонс (США), набравшие 191,10 балла.

Напомним, что российские и белорусские фигуристы отстранены от международных стартов.

Шестой этап «Гран-при» пройдет в Финляндии с 25 по 27 ноября.

«Гран-при» ISU-2022/23

5-й этап

«Гран-при Японии»

Саппоро, Япония

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 210,41

2. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 209,13

3. Каролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 191,10

4. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 189,98

5. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 184,63

6. Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония) — 178,78

7. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай) — 174,11

8. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 168,45

9. Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) — 164,30

10. Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США) — 148,01