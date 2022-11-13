Японка Михара выиграла этап «Гран-при» в британском Шеффилде, Губанова стала третьей
Японская фигуристка Маи Михара одержала победу на четвертом этапе «Гран-при», который прошел в британском Шеффилде. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 217,43 балла (72,23 + 145,20).
Второй стала американка Изабо Левито, третьей — представляющая Грузию российская фигуристка Анастасия Губанова.
«Гран-при» по фигурному катанию
4-й этап
Шеффилд, Великобритания
Женщины
Итоговое положение
1. Маи Михара (Япония) — 217,43 балла
2. Изабо Левито (США) — 215,74
3. Анастасия Губанова (Грузия) — 193,11
4. Ю Ен (Южная Корея) — 191,36
5. Екатерина Куракова (Польша) — 190,44
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