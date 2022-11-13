Японка Михара выиграла этап «Гран-при» в британском Шеффилде, Губанова стала третьей

Японская фигуристка Маи Михара одержала победу на четвертом этапе «Гран-при», который прошел в британском Шеффилде. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 217,43 балла (72,23 + 145,20).

Второй стала американка Изабо Левито, третьей — представляющая Грузию российская фигуристка Анастасия Губанова.

«Гран-при» по фигурному катанию

4-й этап

Шеффилд, Великобритания

Женщины

Итоговое положение

1. Маи Михара (Япония) — 217,43 балла

2. Изабо Левито (США) — 215,74

3. Анастасия Губанова (Грузия) — 193,11

4. Ю Ен (Южная Корея) — 191,36

5. Екатерина Куракова (Польша) — 190,44