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13 ноября, 16:43

Японка Михара выиграла этап «Гран-при» в британском Шеффилде, Губанова стала третьей

Иван Шитик
Корреспондент
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Японская фигуристка Маи Михара одержала победу на четвертом этапе «Гран-при», который прошел в британском Шеффилде. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 217,43 балла (72,23 + 145,20).

Второй стала американка Изабо Левито, третьей — представляющая Грузию российская фигуристка Анастасия Губанова.

«Гран-при» по фигурному катанию

4-й этап

Шеффилд, Великобритания

Женщины

Итоговое положение

1. Маи Михара (Япония) — 217,43 балла

2. Изабо Левито (США) — 215,74

3. Анастасия Губанова (Грузия) — 193,11

4. Ю Ен (Южная Корея) — 191,36

5. Екатерина Куракова (Польша) — 190,44

Анастасия Губанова
Маи Михара
1
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