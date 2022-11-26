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Сегодня, 17:32

Михара выиграла шестой этап «Гран-при» в Эспоо, Хендрикс — вторая

Анна Горшкова
Корреспондент
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Японская фигуристка Маи Михара стала победительницей шестого этапа серии «Гран-при» ISU-2022/23 в финском Эспоо.

По сумме двух программ она набрала 204,14 балла. Второй стала бельгийка Луна Хендрикс (203,91). Третье место заняла еще одна представительница Японии Мана Кавабэ (197,41).

«Гран-при» ISU-2022/23

6-й этап

Эспоо, Финляндия

Женщины

Итоговое положение

1. Маи Михара (Япония) — 204,14 балла

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 203,91

3. Мана Кавабэ (Япония) — 197,41

4. Рика Кихира (Япония) — 192,43

5. Мэдлин Шизас (Канада) — 187,84

6. Линдси Торнгрен (США) — 183,23

7. Анастасия Губанова (Грузия) — 166,57.

Фигурное катание
Луна Хендрикс
Маи Михара
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