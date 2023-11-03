Малинин с падением выиграл короткую программу на «Гран-при Франции»

Американский фигурист Илья Малинин занимает первое место после короткой программы на третьем этапе «Гран-при Франции», который проходит в Анже.

Он набрал 101,58 балла. Во время проката Малинин упал на дорожке шагов, но все прыжки у него были чистыми.

Второе место занял француз Адам Сяо Хим Фа, который набрал 101,07 балла. Третьим стал японец Юма Кагияма (97,91).

Произвольные программы мужчины представят в субботу, 4 ноября.