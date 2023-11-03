Гран-при ISU, Grand Prix de France: участники 3-го этапа

Третий этап Гран-при ISU Grand Prix de France пройдет во Франции с 3 по 5 ноября. Турнир пройдет в четырех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Среди фигуристов российского происхождения, которые выступают за другие страны: Анастасия Губанова (Грузия), Николай Мемола (Италия, у него мама из России), Илья Малинин (США, сын российских мигрантов), Евгения Лопарева (выступает в танцах на льду в паре Жоффре Бриссо за Францию, родилась в Москве), Антон Спиридонов (выступает в танцах на льду в паре с Лоррейн Макнамара за США, сын российских мигрантов).

Все этапы серии Гран-при ISU по фигурному катанию можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеотрансляции на платформе Окко.

Состав участников 3-го этапа Гран-при ISU, Grand Prix de France:

Женщины: Нина Пинзарроне (Бельгия), Янна Юркинен (Финляндия), Майя Маззара (Франция), Лорин Шильд (Франция), Леа Серна (Франция), Анастасия Губанова (Грузия), Моне Чиба (Япония), Вакаба Хигучи (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Кимми Репонд (Швейцария), Изабо Левито (США).

Мужчины: Цзинь Боян (Китай), Люк Экономидес (Франция), Ландри Ле Ме (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Николай Мемола (Италия), Юма Кагияма (Япония), Такеру Амин Катайсэ (Япония), Коширо Шимада (Япония), Лукас Бричги (Швейцария), Илья Малинин (США), Камден Пулкинен (США).

Пары: Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция), Осеан Пьегад — Денис Стрекалин (Франция), Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция), Сара Конти — Никколо Мачии (Италия), Анна Валези — Мануэль Пьяцца (Италия), Элли Кам — Дэнни О'Ши (США), Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США).

Танцы на льду: Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада), Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада), Оливия Смарт — Тим Дик (Испания), Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция), Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия), Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США), Лоррейн Макнамара — Антон Спиридонов (США).

Гран-при, Grand Prix de France: расписание и трансляции 3-го этапа