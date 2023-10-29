Такие разные возвращения в спорт: триумф Степановой с Букиным и одинокая грустная Хромых

Главный вопрос — где же тренер Этери Тутберидзе?

Этап «Гран-при России» в Красноярске

Танцы. Ритм-танец

1. Александра Степанова/Иван Букин — 87,26

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 79,61

3. Аннабель Морозов/Игорь Еременко — 76,13

Инцидент на танцевальной разминке сбил фокус с главного сюжета третьего этапа «Гран-при» в Красноярске — возвращения в спорт Александры Степановой с Иваном Букиным и Майи Хромых. На соревнованиях мы не видели их как минимум полтора года, а Хромых, если не считать коммерческий Кубок Первого канала, не появлялась на стартах с декабря 2021-го. Но что мы видим? Если Степанова и Букин порадовали всех оценками, прокатом и обновленными образами, то Майя выступила настолько неудачно, что пошли слухи о возможном снятии с произвольной. И главное, мы вновь не видим босса «Хрустального» Этери Тутберидзе. Неужели и в этот раз ей интереснее иностранные «Гран-при»?

Тутберидзе пропускает третий этап российской серии

Екатерина Анисимова из Тулы. Арина Кшецкая — из отделения «Армия фигурного катания» в Санкт-Петербурге. Даже если вы очень плотно следите за фигурным катанием, то навряд ли вам знакомы имена этих одиночниц. Тем не менее по итогам короткой программы в Красноярске эти девушки выше в таблице, чем Майя Хромых. Той самая, которая два года назад всерьез мечтала об Олимпиаде и была к ней действительно близка. И не сказать, что Майя выступила в Красноярске плохо. Проблема скорее в том, что девушка была к этим соревнованиям не готова. Перефразируя ставшую впоследствии мемом фразу Этери Тутберидзе, Майя не может... К слову, а где же сама Этери Георгиевна? Вроде бы в Канаде, где сейчас проходит очередной раунд «Гран-при» от ISU, на этот раз ее спортсменов нет. Тем не менее лететь в Сибирь она не решилась.

Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А ведь в Красноярске — важный старт был не только у Хромых, но и у спортивной пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, которая решила перейти в команду «Хрустального» от мэтра Тамары Москвиной. Но, если Александра с Дмитрием в основном контактируют с тренерами Павлом Слюсаренко и Максимом Траньковым (а они на арене «Кристалл» были), то Хромых моральная поддержка Тутберидзе явно бы не помешала. Приостанавливают карьеры у нас фигуристки одна за другой. Реально после приостановки возвращаются считанные единицы. Майя выбрала сложный путь, и за одну только попытку достойна уважения. Тем не менее если результат на первом старте будет неудовлетворительный, энтузиазма у девушки заметно поубавится. Пока что трагедии можно избежать. Несмотря на предварительное восьмое место, до тройки всего шесть баллов, до первого места — восемь. Такое отставание отыгрывается, но главное, чтобы Хромых нашла в себе силы бороться до конца.

Жулин пересобрал Степанову с Букиным в новой формации

Совсем иначе прошло возвращение на соревновательный лед для Александры Степановой и Ивана Букина. Этому дуэту долго не везло. Пхенчхан-2018 пролетел мимо них из-за комиссии МОК. Перед Пекином-2022 они заболели и смогли прилететь в Китай только в последний момент, поэтому всерьез побороться за высокие места не могли. На внутренней арене их и вовсе бесконечно долго считали вторым номером. И вот, казалось бы, очередь наконец-то дошла до них — со спортом (на словах временно) решили завязать вечные конкуренты Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Но российский спорт оказался в изоляции, и реализовать свой потенциал до конца Степанова/Букин уже не могли. После того как Александра объявила о том, что выходит замуж (не за Ивана) и, более того, — родила дочь, надежды увидеть дуэт вместе не в рамках шоу было все меньше и меньше.

Иван Букин и Александра Степанова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тем не менее Степанова и Букин нашли в себе силы и мотивацию не просто вернуться, а перезагрузить карьеру. Александра с Иваном ушли от Ирины Жук и Александра Свинина в группу Александра Жулина. Причем переход был не столь важен с точки зрения неформальных связей Жулина и его влияния на судейство, о котором так часто говорят. Любопытно было посмотреть на уникальную пару со своим характером в других руках. И судя по первым прокатам, результат эксперимента положительный. Дело даже не в оценках, они хоть и крайне высокие для первого за полтора года старта, но со значительным домашним «бонусом». Дело в ощущениях от выступления. И хоть значительную долю внимания в танцах собрала драма Аннабель Морозов, яркий ритм-танец Степановой с Букиным событие не менее важное.