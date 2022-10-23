Огромный лимон для Валиевой и неотразимая Тутберидзе: лучшие фото первого дня «Гран-при России»

Главные кадры старта ключевого турнира осени.

На трибунах «Мегаспорта» в первый день стартового этапа «Гран-при России» было не слишком людно весь день. Но один зритель стойко выдержал все программы — пудель Этери Тутберидзе провел весь день на трибуне в руках друзей тренера.

Самые горячие танцы устроила пара Аннабель Морозов и Девида Нарижного. Танцоры заразили горячими испанскими мотивами всю арену, сорвав аплодисменты еще до конца номера.

Анабель Морозов и Девид Нарижный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Посмотреть на коллег пришли молодожены Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Пара сейчас выступает в «Ледниковом периоде» и на соревновательном льду мы их пока не увидим.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Евгения Тарасова и Владимир Морозов поблагодарили публику за теплый прием — они безукоризненно исполнили свою программу и получили заслуженные овации зала.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

За каждым движением на льду пристально наблюдают заядлые болельщики фигурного катания. От внимательного взгляда не ускользнет ни одна недотянутая ножка, нечеткое ребро конька или другой неверно выполненный элемент.

Болельщицы на трибунах. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Этери Тутберидзе как всегда неотразима и готова к моменту, когда все камеры и бинокли будут направлены на неe.

Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

У фанатов фигурного катания новая фишка — заколки с любимыми фигуристами. Камилу Валиеву можно теперь вот так запросто зацепить за непослушный локон.

Заколка фанатов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сама фигуристка отвечает фанатам взаимностью и дарит всем свою любовь после удачного выступления.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Чтобы успех в короткой программе не казался Камиле слишком сладким, болельщики решили сдобрить его огромным плюшевым лимоном.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Александра Трусова в Москве не выступает, но на трибуны пришла. Весь перерыв девушка раздавала автографы и фотографировалась с болельщиками, а потом пошла болеть за Александра Самарина с дружной компанией из ЦСКА.

Александра Трусова и Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Некоторые болельщики весьма необычно подходят к своему образу для похода на фигурное катание. Воротник из крокодила мог оказаться на льду, как это обычно происходит с плюшевыми зверьми на соревнованиях. Но девушка предпочла не прощаться с питомцем.

Воротник из крокодила. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Возможно, в воскресенье кто-то сможет растопить сердце болельщицы своей произвольной программой и крокодил все-таки обретет нового хозяина-фигуриста.