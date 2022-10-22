«Конкуренции с Трусовой нет, нужно брать от нее побольше». Одиночники остались без чистых прокатов, но зажгли в интервью

Самарин рассказал об атмосфере на тренировках после прихода в группу Трусовой, а Алиев ответил на вопрос о прокате в стиле Коляды.

Гран-при России

Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда — 95,27

2. Дмитрий Алиев — 90,83

3. Александр Самарин — 90,45

4. Глеб Лутфуллин — 86,28

5. Иван Попов — 79,56

6. Даниил Самсонов — 79,38

В Москве стартовала уникальная серия российских «Гран-при», где лучшие фигуристы страны и менее известные спортсмены соревнуются на шести разных катках и борются за миллион рублей. Именно такую сумму разделят между собой призеры каждого этапа. Хедлайнером соревнований в Москве остается Камила Валиева, выигравшая короткую программу. Но большая конкуренция образовалась в этом сезоне в мужском одиночном катании — Михаил Коляда, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин и вернувшийся к соревнованиям Даниил Самсонов борются за сотые, чтобы попасть в тройку и получить заветные призовые.

Ученик Тутберидзе хочет заставить зал визжать

Фактически чистых прокатов фактически зрители в «Мегаспорте» так и не дождались. Даня Самсонов сделал все нужные обороты, но ультра-си у него не было — пока восстановил только тройной аксель, но и его здесь в программу не вставлял. Цель другая — выполнить разряд мастера спорта.

— Пока что сделано только одно дело, завтра предстоит вторая половина, — Даня снова был прямолинеен и многословен. — Надеюсь, откатаю, как сейчас, как в Питере откатал произвольную. Настраиваемся только на лучшее. Сейчас зал уже больше, чем в Питере, зрителей больше, но выходить спокойнее — ты уже знаешь, что это такое, не особо себя загоняешь. Сегодняшним прокатом доволен, хотя можно было лучше — где-то было немного сомнительно: вращения на грани и первый прыжок в каскаде, чуть-чуть пошатало. Но смог прицепить тулуп и сделать хороший каскад.

— Тренеры успели дать обратную связь после проката. Что сказали?

— Поздравили с почином, с возвращением. Те, кто сейчас со мной был, не были со мной в Петербурге, там был Георгий [Похилюк]. Так что это первый раз, когда они меня выставляли. Очень рад, что все пришли. Сказали, что дальше — больше. Надо будет выходить на следующие соревнования с тройным акселем. Я его уже восстановил, но здесь решили не форсировать, он еще не так накатан. Я только 3-4 дня его прыгаю. Решили не рисковать, потому что я хочу выполнить разряд мастера спорта. В Питере у меня не получилось из-за короткой, а здесь уже полдела сделано. Завтра постараюсь тоже хорошо выступить и закрыть тему с мастером спорта.

План на произвольную программу у ученика Этери Тутберидзе простой — «разорвать дорожку шагов так, чтобы зал потом визжал» и показать чистые прокаты.

Самсонов открывал соревнования мужчин, но все основные соперники были во второй разминке. В ней первым выступил Михаил Коляда и неплохо откатался. Но без «бабочек» снова не обошлось — на этот раз вместо четырех оборотов на тулупе было только три. На оценках это не особо сказалось — гроссмейстерские 95 баллов, что выше, чем у фигуристов с четверными. С журналистами Коляда общаться отказался, пообещав, что выйдет завтра. Ошибка все-таки сильно расстроила трехкратного чемпиона России.

Александр Самарин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Самарин не рисковал с двумя четверными — пошутил, что уже не молодой фигурист

Остальные так и не смогли набрать больше Миши — максимум занимали второе место следом за Колядой. Сначала это был Глеб Лутфуллин, зашедший на два четверных и в целом справившийся с ними. Но помарки на вращениях и прыжках стоили ему нескольких баллов и места в промежуточной тройке. Алексей Николаевич Мишин, тренер Глеба и Миши, после их выступлений спустился в микст-зону — с журналистами не общался, но наблюдал по телевизору за прокатами конкурентов.

Самарин снова начал пытаться показывать свой четверной лутц — громадный прыжок, приносящий ему космические баллы. В этот раз он был с огромным степ-аптом, а в каскаде не хватало четверного. Судя по тому, что говорил Самарин после проката, он все-таки планировал два квада. Но вовремя сообразил, что после не совсем удачного лутца лучше сделать два тройных прыжка и получить гарантированные баллы. «Доволен тем, что голова варит немножко — понял, что надо сделать три плюс три вместо четверного тулупа, чтобы наверняка набрать баллы, а не как раньше идти с отшибленной головой» — отметил Саша. А позже пошутил, что он уже не молодой фигурист, чтобы так рисковать.

На трибунах на прокате Самарина заметили всех основных спортсменов из группы Светланы Соколовской — Александру Трусову, Марка Кондратюка, Соню Самоделкину. Трусова недавно перешла в ЦСКА — естественно, что было много вопросов про усиление конкуренции на тренировках:

— На трибуне были ваши одногруппники. Каково ощущать их поддержку?

— Прекрасно. Я всегда говорил, что у нас прекрасная команда, это моя вторая семья. Это счастье, круто, когда твои ребята тебя поддерживают. Они за тебя, а ты за них.

— Трусова как раз к вам недавно перешла.

— Вы видели, что она здесь, если вопросы про Сашу, то спросите у нее. Поменялась ли атмосфера? Я в 16 лет пришел к Светлане Владимировне Соколовской, теперь мне 24, я все еще у нее тренируюсь. У меня ничего не менялось. Про изменения у меня не надо спрашивать, я в ЦСКА с 8 лет.

— Может, дополнительная конкуренция появилась.

— С кем?

— С Сашей. Вы оба прыгаете сложнейшие четверные.

— Когда будем на одном турнире выступать, тогда будет конкуренция. На турнире прыжков как вариант. Сейчас нет конкуренции. В рабочих моментах взять что-то для себя — это полезно. Это не конкуренция. Обмениваемся ли мы мнениями? Трусова — серебряный призер Олимпийских игр. Это мне нужно брать побольше. Что-нибудь я беру.

Дмитрий Алиев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дмитрий Алиев не смог справиться с тулупом — два оборота вместо четырех. Спасло ситуацию с каскадом только то, что фигурист смог прицепить к нему тройной тулуп. В итоге элемент засчитали. Во время интервью Алиев успел пошутить — попросил задавать ему немного вопросов, чтобы он успел пойти отдохнуть. Так что на вопрос, как ему прокат, сначала ответил одним словом «Прошел». Дима добавил, что эта лаконичность в стиле Миши Коляды — сам он так никогда не говорит. Поэтому после подробно рассказал о том, что расстроился, но «тьмы не ощущает» — не все еще проиграно.