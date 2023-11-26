Хабибуллина и Княжук: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Москве

Появилось видео произвольной программы фигуристов Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука на шестом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве.

Спортсмены получили 143,92 балла за это выступление, набрали 220,32 балла по сумме двух прокатов и заняли второе место на соревнованиях.

Победителями этапа «Гран-при России» в Москве стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у которых 235,78 балла за две программы.

На третьей строчке — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (212,58 балла).