Щербакову встретили гимном и букетом из 201 розы. Герои ЧМ вернулись домой

Сборная России прибыла домой, но не у всех фигуристов и тренеров остались силы на общение с болельщиками и СМИ.

Аэропорты в период пандемии пустуют. Кто-то все еще опаздывает на рейсы, другие встречают близких, прилетевших ночными самолетами. В Шереметьево в три часа ночи все течет так размеренно, что и не скажешь, что это один из крупнейших аэропортов России. Нарушает картинку спокойствия и идиллии только группа людей — человек 50 стоят у выхода для прилетевших международными рейсами. У них — цветы, баннеры, подарки. Чартерный рейс из Стокгольма прибыл в Россию почти на час раньше запланированного, но это не помешало всем желающим глубокой ночью собраться в аэропорту вовремя.

Трусова наконец встретилась с мамой и собакой

Подходишь ближе — здесь и болельщики, которые с флагами и гимном России встречают сборную. Как раз этого не хватало многим в Швеции — фигуристы выступали как команда федерации фигурного катании России, а не как российские спортсмены.

— Сейчас, конечно, приятно, — говорит бронзовый призер чемпионата Александра Трусова. — На награждении у нас не только не было гимна, но еще и один флаг упал.

Фигуристы и тренеры выглядели уставшими — накануне спортсмены выступали на гала-концерте, закрывающем соревнования, а буквально через несколько часов сели в самолет и направились в Россию. Но такая поддержка болельщиков немного взбодрила триумфаторов, хотя всем, конечно, поскорее хотелось поехать домой и увидеться с родными. И наверняка отоспаться после бессонной ночи.

Но многие остались пообщаться с фанатами, выслушать слова восхищения или дать интервью журналистам. Вот Елизавета Туктамышева рассказывает о своих эмоциях на чемпионате мира, а потом с трудом справляется со своими огромными чемоданами — миниатюрная фигуристка с цветами в руках затаскивала свой багаж на специальную тележку.

— Пока еще не до конца осознала, — немного сонно рассказывает Туктамышева. — Я, думаю, приеду в Питер, пройдет несколько дней, и я пойму, что я сделала. А сейчас, пока я на эмоциях, не могу ничего конкретного вам сказать.

А рядом Александра Трусова говорит, что больше всего в Швеции ей не хватало мамы и Тины, маленькой собачки. В аэропорт она встречать хозяйку не приехала, зато родители привезли пуделя Лану. Саша подозвала собаку, а она помчалась навстречу к бронзовому призеру чемпионата мира. Правда, слегка промахнулась и попыталась запрыгнуть на болельщицу, которая стояла рядом. Трусова подняла Лану на руки и принялась обнимать и целовать. Скучала ли собака по Саше? Сказать сложно. Фигуристка — вот точно, что она и ответила на вопрос фанатки.

Щербакову продолжили поздравлять с 17-летием

Трехкратная чемпионка России и теперь уже чемпионка мира Анна Щербакова комментариев СМИ в аэропорту не давала. Поклонники задарили ее цветами, вручив букет из 201 розы — вчера Ане исполнилось 17 лет. После этого трижды прокричали «С Днем рождения!» и отпустили фигуристку домой. Но не перестали удивлять — придя домой, Щербакова обнаружила в своей комнате кучу шариков в честь своего праздника.

В отличие от спортсменов, тренеры прошли практически незамеченными — первым из дверей появился Илья Авербух, который в Стокгольм ездил комментировать соревнования. За ним — грузинский фигурист Морис Квителашвили из группы Этери Тутберидзе. Ему тоже, видимо, для тренировки, прокричали «Россия! Россия!», что отчасти правильно. Все-таки Морис родился в Москве, хоть и выступает за другую страну. Да и в Швецию и обратно он летал на борту с российскими спортсменами.

Тренер из «Хрустального» Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз тоже появились в поле зрения публики, но скромно отошли в другую сторону. А вот Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко замечено не было. Как и певицы Полины Гагариной, которая записала и исполнила гимн чемпионата мира и тоже летела тем же рейсом. Возможно, все они решили скрыться от излишнего внимания и прошли через другой зал. Пообщаться со СМИ согласился разве что Александр Жулин — его дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов выиграли в Стокгольме золото. Что и запомнилось тренеру больше всего, как и в общем медали чемпионата мира.

Чемпион мира в парах Александр Галлямов высказался, наверное, за всех спортсменов, уточнив, что с родными не виделся около двух недель. Зато на турнире был рад повидаться со друзьями, с которыми не виделся со времен выступлений на юниорском уровне:

— Мы повидались в Стокгольме со многими иностранными спортсменами, нашими давними приятелями, с которыми мы не виделись с юниорского уровня. Сейчас мы очень скучаем по своим родным и близким и как только вернемся домой мы сразу с ними увидимся. До этих соревнований у нас была подготовка в Новогорске и в общей сложности мы не виделись уже две недели. Там тоже был закрытый режим. Поэтому уже очень соскучились, хочется поскорее увидеться.

Встреча сборной России в Шереметьево pic.twitter.com/kVcCJ2OoRB — Anastasia Pletneva ? (@nasyasmile) March 29, 2021

Дольше всех оставалась в аэропорту Александра Трусова, которая минут 15 ждала родителей и общалась с болельщиками. Поклонники поддержали фигуристку, сказав ей множество теплых слов и пожелав хорошего отдыха после чемпионата мира. Спортсменка поблагодарила фанатов и даже поделилась инсайдерской информацией — оказывается, ей пришлось несколько раз попросить Нейтана Чена исполнить с ней параллельный четверной лутц.

Чемпионат мира в Стокгольме стал самым успешным за последние пару десятков лет. Трех золотых медалей у России точно не было с 2005 года, когда турнир проходил в Москве. Тогда тоже, кстати, у нас не получилось взять ни одной медали в мужском одиночном катании после снятия Евгения Плющенко. Так что триумфу на чемпионате соответствовала и встреча сборной в аэропорту — и наконец она была и с флагом, и гимном, чего не хватило многим в Швеции.