Гагарина спела новую песню, а Чен подарил Щербаковой торт. Каким был финал ЧМ

Фигуристы ярко зажгли в показательных выступлениях на чемпионате мира.

По традиции чемпионат мира по фигурному катанию завершается показательными выступлениями. В них от спортсменов не требуют сверхзадачи по четверным прыжкам, нет гонки за медалями и необходимости бороться за олимпийские квоты. Даже оценок нет! Есть только музыка, лед и... Хотелось написать зрители, но из-за жестких коронавирусных ограничений в Швеции ЧМ в Стокгольме проходит без зрителей. Из-за этого сначала гала-вечер был под угрозой срыва, казалось зачем проводить шоу при пустых трибунах? Но затем ISU принял решение сохранить традицию и дать возможность спортсменам показать свои творческие номера. Тем более, что все крупные правообладатели выступали за проведение показательных.

Двойники Монса и Полины

Кстати, совсем без зрителей показательные не остались. Вживую за ними наблюдали тренеры, представители оргкомитета, работники федераций и судьи. Сегодня у них выходной — можно было не искать недокруты и неверные ребра, а насладиться выступлениями.

Началось шоу с презентации вживую официальной песни чемпионата мира Circles and Squares в исполнении шведского певца Монса Сельмерлева и Полины Гагариной. Гагарина и Сельмерлев вышли на помост рядом с катком, а в это время на льду выступали сразу несколько пар из массовки. Что любопытно, подобрали очень похожий по комплекции спортсменов и нашли им практически идентичные с музыкантами костюмы. Поэтому с дальних планов даже казалось, что на льду именно Монс и Полина.

Затем выступали представители Швеции. Хозяев допускают до показательных вне зависимости от их результата. В этот раз на ЧМ от шведов отобрались Николай Майоров (сын первого тренера Алексея Ягудина Александра Майорова и брат Александра Майорова-младшего) и Юсефин Тайегорд. В плюс себе выступление засчитать не могут ни девушка, ни парень. Как и американский дуэт Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Танцоры из США явно ехали в Стокгольм не ради четвертого места, но неудачная произвольная оставила интересный дуэт без наград. Что не делает их программы менее запоминающимися!

Трусова обошлась без квадов

Спорным турнир вышел и для россиянина Михаила Коляды. Все ждали от него возвращения к ЧМ четверного лутца, в то же время Михаил, наоборот, упростил на главном турнире года свою произвольную программу, отказавшись от четверного сальхова. И даже так откатать чисто ему не удалось — по традиции как минимум один аксель Коляда валит. За медали, конечно, бороться было нереально, только шестое место. Тем не менее, задачу завоевать право на три олимпийские лицензии Михаил вместе с другим фигуристом Алексея Мишина — Евгением Семененко — выполнил и со спокойной душой исполнил в показательных нежный номер под Une Vie Damour Шарля Азнавура.

Александра Трусова тоже вряд ли до конца понимает, как оценивать для себя итоги турнира в Швеции. С одной стороны — медаль на дебютном чемпионате мира, да и после провала в короткой вряд ли она вообще могла на нее рассчитывать. Но в другой, произвольная тоже была не самая удачная и голубая мечта исполнить пять четверных для Трусовой пока так и остается мечтой. Хорошо хоть, что в показательных она пока квады не исполняет, все-таки в условиях приглушенного света это травмоопасно. А сам номер под Game of Survival американской певицы Ruelle впечатляет как движениями Александры, так и эффектным платьем, но в то же время уже наблюдается некоторая от него усталость. Она исполняла эту программу и на «Гран-при», и на чемпионате России. Неужели к ЧМ Евгений Плющенко не смог поставить ей что-то более оригинальное?

А вот кто всегда радует особенным стилем — так это канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Их «бронзовая» медаль в танцах на льду стала настоящей сенсацией, в то же время пара постепенно развивалась и с каждым следующим турниром показывала прогресс, так что успех вполне закономерен. Но главное, в эпоху, когда 80% мирового топа занимается на одном монреальском катке у Ромена Хагенауэра и Патриса Лозона, принципиальное решение Гиллес и Пуарье продолжать тренировки у Юрия Разгуляева и Кэрол Лейн позволяет им сохранять свою «изюминку». Чувствуется она и в номере под песню The man in the wings британской вокалистки Элисон Мойе.

Бойкова и Козловский презентовали номер

Морис Квителашвили чемпионат мира провалил, но показательные у него всегда очень яркие, поэтому оргкомитет включил его в расширенный список участников гала-вечера несмотря на 14-е итоговое место. Для его номера про «Алладина» всегда нужен кто-то в помощь. И если на «Гран-при» в Москве ассистентом Мориса была Камила Валиева, то в Стокгольме вызвалась Анна Щербакова. Впрочем, вариантов было немного, на этот раз представительство «Самбо-70» на турнире было не самым обширным.

Юма Кагияма — главное открытие этого чемпионата мира! Еще год назад он без шансов уступил на юниорском чемпионате мира в Таллине россиянину Андрею Мозалеву. Но пока Андрей бьется дома о четверной флип, Кагияма с легкостью обходит на ЧМ самого Юдзуру Ханю и выигрывает «серебро» с первой же попытки. Его показательный под композицию Take Five американского джазового композитора Дейва Брубека не менее впечатляющий, чем его короткая и произвольная, так что смотрите и наслаждайтесь!

Про проблемы Рики Кихиры мы уже много и подробно написали в этой статье. Турнир у нее прямо скажем не задался, но тем важнее тот факт, что Кихира нашла в себе силы и порадовала японских болельщиков прокатом показательного. Четверного сальхова или тройного акселя в номере под песню Bepop and Lulu шведской певицы Луизы Хоффстен нет, зато есть красивая Кихира в дерзком образе светской львицы. Облегающий черный кожаный костюм словно дразнит чиновников ISU поскорее поднять возрастной ценз, от Валиевой или Дарьи Усачевой такое мы вряд ли увидим!

Канадец Киган Мессинг не поражает воображение большим количеством четверных, зато всегда знает толк в стиле, постановке и скольжении. И в показательных он находит для себя отдушину, посмотрите, как здорово он смотрится в образе ковбоя под песню «1,2,3,4» канадского исполнителя Алана Дойла! Более того, Киган не забыл про ультра-си. Кто знает, может это наработки под соревновательную программу?

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на ЧМ в Швеции запомнились блестящей короткой, провальной произвольной и нервным срывом Александры после поражения своим соперникам по группе Тамары Москвиной — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Очередь свою перед прокатом показательного Бойкова и Козловский презентовали номер под My Way от голландского дирижера и скрипача Андре Рьё.

Самый милый момент дня

Многие ждали от Елизаветы Туктамышевой к чемпионату мира нового показательного, но и на старый номер под саундтрек к фильму «Звезда родилась» — Shallow в исполнении Леди Гаги и Бредли Купера мы посмотреть вполне не против. Главное, Лиза всех порадовала своим успехом на ЧМ и невероятным возвращением в мировой топ спустя шесть лет. А такие лирические номера как этот — словно повод ткнуть носом нерадивых судей, которые упорно не хотят видеть у Туктамышевой компоненты.

Юдзуру Ханю лидировал после короткой и готовился к своей третьей победе на чемпионатах мира. Но приступ астмы не позволил ему чисто исполнить произвольную программу. Чудо сам факт того, что он вышел на лед и боролся при этом за каждый прыжок! Очевидно, что к Олимпиаде в Пекине он еще вернется на прежний уровень, что доказывает и отличная постановка под песню Hana wa Saku, которая написана в рамках программы по сбору средств пострадавшим от землетрясения 2011 года в Японии. В Японии сейчас время цветения сакуры и именно этому посвящен прокат Юдзуру.

Лучшим показательным от Анастасии Мишиной и Александра Галлямова стал бы прокат на бис их произвольного. Выиграть первое в карьере «золото» ЧМ под песню We are the champions — что может быть круче? Но и сегодняшнее их выступление под саундтрек из фильма «Привидение» получилось весьма занятным.

Анна Щербакова приехала на чемпионат мира несмотря на вновь обострившиеся проблемы со здоровьем, никак ее не отпускает пневмония! Вчера в прямом эфире «СЭ» комментатор Eurosport Андрей Журанков рассказал, что и в Стокгольме Щербакова выступала с температурой. Если бы она снялась с показательных — ее бы никто не осудил, но Анна не из тех людей, кто уходит со льда. Поэтому встречайте ее номер под саундтрек из фильма «Голодные игры» Everybody Wants To Rule The World.

Хотят править миром все, но получается это не у многих. Целый год титул короля и королевы мирового фигурного катания будет у Анны Щербаковой и американца Нэтана Чена. Король не забыл, что у россиянки сегодня день рождения и подарил Щербаковой большой торт. Самый милый момент дня!

Что забавно — вышел к Щербаковой Чен в маске. Неужели настолько боится коронавируса? Ладно хоть во время своего проката он ее снял. Времени готовить новый номер у Нэтана нет, человек учится в Йельском университете. Поэтому выступил он с произвольной программой прошлого сезона «Рокетмэн».

Закрыли показательные россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Их тренер Александр Жулин накануне сказал, что их «золото» первое для России после успеха Татьяны Навки и Романа Костомарова. Не совсем так. Навка с Костомаровым побеждали в 2005, но после них в 2009 выигрывали Оксана Домнина и Максим Шабалин. Их успех в предолимпийский год, кстати, не стал предвестником олимпийского успеха. Будем надеяться, для Синициной и Кацалапова все сложится иначе. Ведь показательные у них шикарные, взять хотя бы этот — под песню My Way американского соул-певца Алоэ Блэк.