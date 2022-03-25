Успех российского тренера из команды Тутберидзе и пары из Перми. Что происходит на чемпионате мира во Франции

Турнир, куда не допустили нашу сборную, продолжается.

Во французском Монпелье прошел второй соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию. Соревнования во Франции обещали быть скандальными еще до их старта, только вот решением ISU о недопуске до турнира российской сборной инциденты не ограничились. Странные высказывания комментаторов и журналистов немного сместили акценты зрительского внимания с самих выступлений спортсменов. А ведь посмотреть было на что!

Фурор от сына российских эмигрантов, которого оставили без Олимпиады, исторический успех для сборной Грузии и доминирование Японии. А также представители «Хрустального», которые все же добрались до Лазурного Берега!

Очередной медийный скандал вокруг Меган Дюамель

Безусловно, можно было ожидать, что отстранение российской сборной раззадорит иностранцев. Чего греха таить, нас не сильно любили конкуренты, и по понятной причине — и в парном, и в женском одиночном катании мы доминировали. Таким образом, шансов попасть на пьедестал у других спортсменов практически не было — как бы они ни старались.

Сейчас у многих появилась историческая возможность взобраться на самые высокие места, но видеть откровенно радостные возгласы неприятно. Помните журналистку Кристин Бреннан, с удовольствием разбиравшую допинговую историю в Пекине? Сегодня она вновь о себе напомнила.

«Мало кто будет по ним скучать, — сказала она об отсутствии наших звезд во Франции. — Все, что мы можем теперь сказать, это то, что в женском турнире многие девушки получат шансы на медали. Которых у них не было в прошлом месяце на Олимпиаде. Другими словами — турнир освежили».

Интересной ситуацию с отстранением России видит и олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель, которая неоднократно язвительно высказывалась о российских спортсменах и тренерах:

«Мне кажется, это так увлекательно! И все люди из мира фигурного катания, с которыми я разговаривала, со мной согласны», — заявила она в своих соцсетях.

Правда, сегодня ей пришел неожиданный ответ — с официального YouTube-канала Международного союза конькобежцев (ISU). Во время трансляции короткой программы пар комментаторы осудили ее взгляд на происходящее, назвав «су***й (собака женского рода. — Прим. «СЭ») из Канады».

Естественно, без внимания этот эпизод не остался. ISU сразу же отстранил нарушивших этику работников своей медиаслужбы и принес извинения Дюамель. Вероятнее всего, причина в технических неполадках — комментаторы просто не знали, что продолжают вещать в прямом эфире. Но разве это кого-то оправдывает?

Малинин выдал один из лучших прокатов в истории

Чемпионат мира

Мужчины. Короткая программа

1. Шома Уно (Япония) — 109,63

2. Юма Кагияма (Япония) — 105,69

3. Кадзуки Томоно (Япония) — 101,12

4. Илья Малинин (США) — 100,16

5. Даниэль Грассль (Италия) — 97,62

6. Винсент Чжоу (США) — 95,84

Первыми на лед сегодня вышли мужчины. Основное внимание российских зрителей было приковано к Илье Малинину и Морису Квителашвили. Первый — сын наших фигуристов, выступавших за СССР и Узбекистан, второй — ранее катался за Россию, а сейчас представляет Грузию. Тем не менее продолжает жить в Москве и тренироваться у Этери Тутберидзе.

Сама Этери Георгиевна в Монпелье не полетела, также не было ни Сергея Дудакова, ни Даниила Глейхенгауза. Основа тренерского штаба готовит своих звезд к Кубку Первого Канала в Саранске. Но Квителашвили в одиночестве в кис-энд-край не остался — к нему пришел Павел Слюсаренко.

Пермский специалист работал в этом году на катке «Хрустального» с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, правда, скорее на правах консультанта. Можно ли говорить о том, что теперь Слюсаренко — официально член команды Этери?

Морис откатал практически без ошибок, но идеальным выступление не было. И с учетом жесткой конкуренции его отбросило на временную седьмую строчку. В то же время плотность результатов еще может обеспечить при чистом исполнении произвольной программы место повыше.

Кто по-настоящему порадовал, так это Илья Малинин. Мы много про него писали этой зимой, удивляясь решению руководства сборной США не отправлять его на Олимпиаду в Пекине — в обход собственных же утвержденных правил. И на чемпионате мира Малинин доказал, что его с Джейсоном Брауном наивно сравнивать — это спортсмены разного класса.

Идеальный четверной лутц, великолепный каскад с тулупом, уверенный тройной аксель и всего лишь седьмой случай в истории, когда удалось превзойти отметку в 100 баллов по короткой программе. Растет достойная смена для Нэтана Чена, который подумывает о завершении карьеры.

Грузинам из Перми совсем немного не хватило до медали

Чемпионат мира

Пары. Итог

1. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 221,09

2. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 199,55

3. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада) — 197,32

4. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 191,74

5. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 189,61

6. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 176,02

Малинин стал промежуточным лидером и удерживал первое место вплоть до выхода на лед японцев. Но похоже, сейчас наступает эра доминирования фигуристов из Страны восходящего солнца. Посудите сами: в отсутствие наших звезд главная фаворитка у женщин — из Японии, в парах — у них же историческая серебряная медаль. А у мужчин японцы и вовсе претендуют на весь пьедестал.

При этом если высокие места Шомы Уно и Юмы Кагиямы еще можно было предугадать, то результат Казуки Томоно, который оказался выше Ильи Малинина, был шоком. Чтобы вы понимали: это третий запасной японской команды, он попал на чемпионат мира только после снятий Юдзуру Ханю и Као Миуры.

Если говорить о Рику Миуре/Рюити Кихаре, то они скорее разочаровали. Без российских и китайских фигуристов (которые отказались от чемпионата мира по собственному желанию) ребята могли идти за золотом, но в самый ответственный момент развалились. Место на пьедестале им сохранила удачная короткая, а также драматичная травма у американки Эшли Кейн-Гриббл.

Американская фигуристка трижды упала по ходу проката. После третьего падения — с тройного сальхова — дальше уже не смогла продолжить выступление. А ведь они с Тимоти Ледюком шли вторыми после короткой программы. Снятие с соревнований пары из США позволило Ванессе Джеймс и Эрику Редфорду подняться в тройку призеров.

Голливудская история об энтузиастах, вставших в пару буквально семь месяцев назад с мечтой об Олимпиаде, завершилась медалью чемпионата мира. В шаге от пьедестала остались грузины Карина Сафина/Лука Берулава. Яркий пермский дуэт под руководством все того же Слюсаренко также дрогнул, но лицо сохранил.

Так высоко на соревнованиях подобного уровня представителей Грузии еще не было, а с учетом юного возраста фигуристов от них в будущем можно ожидать и дальнейшего прогресса. Выиграли американцы Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер — они были лучшими из всех присутствующих и показали действительно чемпионское катание. По крайней мере, выйти на лед после долгой паузы, пока оказывали медицинскую помощь подруге по сборной и выдать чистый прокат — дорогого стоит. Точнее, золота чемпионата мира.