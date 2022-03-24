Комментаторы оскорбили олимпийскую чемпионку из Канады. ISU пришлось извиняться

Олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях канадская фигуристка Меган Дюамель сообщила об оскорблениях, которые были произнесены во время трансляции чемпионата мира в официальном YouTube-канале Международного союза конькобежцев (ISU).

«Во время трансляции на YouTube-канале ISU было сделано огромное количество сомнительных комментариев. Я обратила внимание на некоторые из них. А потом меня обозвали сучкой в прямом эфире в конце трансляции», — написала Дюамель на своей странице вTwitter.

ISU 24 марта выступил с заявлением по поводу данного инцидента.

«Во время выступления пар в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года в адрес спортсменов последовали непозволительные высказывания со стороны комментаторов.

ISU шокирован таким поведением комментаторов и подчеркивает, что совершенно не разделяет высказанное ими мнение.

Мы резко осуждаем поведение такого рода», — говорится в заявлении пресс-службы ISU.

Международный союз конькобежцев уже начал расследование произошедшего инцидента.