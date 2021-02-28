Выбрать мужской состав на ЧМ почти нереально. Уникальная ситуация

Федерации предстоит принять непростое решение, кого отправить в Стокгольм

Кубок России. Финал. Мужчины

1. Евгений Семененко — 265,13

2. Петр Гуменник — 256,06

3. Дмитрий Алиев — 254,79

4. Андрей Мозалев — 252,59

5. Марк Кондратюк — 250,77

6. Артем Ковалев — 248,73

После финала Кубка России в мужской сборной России сложилась неоднозначная ситуация. Последний топовый турнир выиграл 17-летний Евгений Семененко — с заметным преимуществом. Но он молод, а на кону не только путевка на чемпионат мира, но и борьба за возвращение третьей квоты сборной на Олимпиаде. Есть действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев, который занял третье место, но имеет репутацию за рубежом и на пресс-конференции дал понять, что ждет вызова в сборную. Так кто прав?

Почему должен ехать Алиев?

Федерации не позавидуешь — следующий сезон олимпийский, а значит, надо принимать решение не только исходя из личных амбиций спортсменов, но и думая о квотах на игры. Женя Семененко, без сомнения, заслужил поездку на чемпионат мира, но сможет ли он при удачных прокатах одногруппника Михаила Коляды справиться с давлением и ответственностью? Возможно, но все-таки рискованно проверять это на таком ответственном старте.

Дмитрий Алиев же проверенный боец. У него сезон получился сложным — травмы и коронавирус, «физика» все так же страдает, как и во все предыдущие годы, но он чемпион Европы. Оценки будут явно выше, чем у любого другого дебютанта. Да и федерация рассчитывает на него — в короткой программе у Алиева компоненты выше, чем у Коляды на турнире в Гааге. На пресс-конференции после произвольной в финале Кубка России Дима прямо горел желанием поехать и привезти эти квоты для страны:

— Я думал о чемпионате мира и о квоте. У нас всего их две, Михаил Коляда уже с ней, всем было известно, что на этом турнире разыгрывается путевка на чемпионат мира. Думал не о том, что надо ехать, а о том, чтобы здесь отобраться и подготовить себя на чемпионат мира. В следующем году Олимпийские игры, в Швеции разыгрываются квоты туда.

Опять же можно повторить: любой из наших дебютантов (они все прекрасные перспективные спортсмены, без сомнения) при идеальных прокатах получит оценки ниже, чем Дима Алиев со слегка смазанными прокатами. А при чистых ученик Евгения Рукавицына сможет побороться как минимум за пятерку. Чемпиону Европы часто не хватает «физики» на идеальные вращения и дорожки шагов, но уж если получится, то оценки будут высокими. Что, кстати, понимает и сам фигурист:

— Я знаю, Миша, если будет хорошо выступать, будет хорошо получать. Про себя тоже могу сказать уверенно, не задирая нос и не ставя себя выше, так как был на международной арене. Чтобы не было осечек, как когда мы с Мишей Колядой привезли три квоты и потом осталось две.

Алиеву будет проще не только потому, что судьи будут к нему более лояльными, чем к остальным нашим фигуристам за исключением Коляды. Он все-таки уже чемпион Европы, а значит, есть большая уверенность в себе, чем у остальных. Евгений Семененко — победитель первенства России, Андрей Мозалев (который в финале выступил неудачно) — чемпион мира по юниорам, но уровень у этих стартов все равно другой. «Европа» — не «мир», но, по сути, одно из самых статусных соревнований. Сам же Дима сегодня вспомнил, что чемпион Европы, и сказал это самому себе: мол, ты же победил уже на континентальном первенстве, а здесь и арена знакомая, да и старт российский. Так что ему будет проще справиться со своим эмоциональным состоянием.

Ну и последнее: именно Коляда с Алиевым привезли нам после Олимпиады в Пхенчхане три квоты, заняв третье и десятое место. Сейчас же, с идеальными прокатами, парни точно смогут быть выше. А остальные, скорее всего, будут бороться только за десятку.

Почему должен ехать Семененко?

В данном случае аргументом нам будет служить официальная информация с сайта федерации. В решении исполкома о том, что напрямую отбираются на чемпионат мира победители чемпионата России, есть такие слова: «Поскольку чемпионат Европы этого сезона отменен из-за пандемии коронавируса, а до чемпионата мира еще три месяца, ФФККР рассмотрит план проведения дополнительных соревнований для взрослых и юниоров, которые состоятся в феврале и марте, чтобы определиться с окончательным составом сборной на ЧМ».

Дополнительных соревнований было немного, зато были основные. По сути, их два для взрослых — Кубок Первого канала (полушоу-полусоревнование) и финал Кубка России. В начале февраля также прошло юниорское первенство России.

Семененко выиграл два турнира из двух, в которых участвовал. На Кубке Первого канала его не было — там за Колядой парни расположились в следующем порядке: Кондратюк, Игнатов, Алиев, Мозалев, Самарин. Так что если и есть у Семененко реальный соперник, то это Игнатов, который взял, на минуточку, серебро чемпионата России.

На счету Алиева — четвертое место на Кубке Первого канала и третье на финале Кубка. На чемпионате его не было из-за последствий коронавируса. У Игнатова — третье и восьмое места в феврале, но серебро чемпионата. У Кондратюка места такие — третье, второе и пятое. По среднему арифметическому опять же выигрывает не Алиев, а Кондратюк. То есть какую математику ни включай, Дмитрий не выглядит правильным выбором.

Правилен он только по неким нашим догадкам — что он стабильнее, надежнее. Вроде бы это рационализм — надо же посылать надежного человека! Вот только пути реализации этого рационализма абсолютно иррациональны. Если мы хотим, чтобы у нас работали институты, а не понятия, то посылать надо Семененко — победителя крупного отборочного турнира.

Третий вариант

Есть, правда, и более экзотические опции. Все претенденты на поездку — из Питера. В фольклоре русского фигурного катания давно фигурирует «прокат в лесу», это отсылка к отбору в Сочи-2014 Евгения Плющенко и Максима Ковтуна. Почему бы лучшим питерцам не собраться в каком-нибудь лесу? Ими балтийская земля весьма богата. Есть и шоу Алексея Николаевича Мишина 6 марта, есть Кубок Санкт-Петербурга среди юношей в середине марта. Можно расширить соревнования до взрослых и дать заявиться главным фаворитам — Семененко, Алиеву и Игнатову. А Кондратюк на «Сапсане» приедет. Но вероятнее всего, это останется фантазией. И исполком федерации уже в понедельник примет волевое решение.