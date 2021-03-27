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Ягудин поздравил Щербакову и ее тренерский штаб с победой на чемпионате мира

10:15
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал победу Анны Щербаковой, отметив заслуги ее тренеров: Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза на чемпионате мира в Стокгольме.

«Лучшая в мире! Боги! Лучшие тренеры мира», – написал Ягудин в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin

26 марта Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 233,17 балла.

На втором и третьем месте также оказались представительницы России – Елизавета Туктамышева (220,46) и Александра Трусова (217,20).

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