Туктамышевой было спокойнее выступать без зрителей

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева на пресс-конференции после коротких прокатов рассказала о том, каково выступать на чемпионате мира без зрителей. На трибунах в Стокгольме присутствовали только спортсмены и тренеры.

— Здорово, что чемпионат мира не отменили, что мы соревнуемся. Мне сначала было нервно, каково это — выступать на чемпионате мира без зрителей. Но когда я вышла на лед, оказалось, что нужно только сконцентрироваться на своей программе. Так что не было как-то странно кататься без зрителей, даже спокойнее, когда нет тысяч людей вокруг тебя.

(Анастасия Плетнева)