Известный телекомментатор и эксперт Андрей Журанков в эфире «СЭ» рассказал о впечатлениях от короткой программы в женском одиночном катании на ЧМ-2021 в Стокгольме, в которой первое место заняла Анна Щербакова, опередившая японку Рику Кихиру.

— Безупречность Щербаковой — главный итог, — отметил Журанков. — Кихиру, конечно, судьи были готовы подтащить. Но в итоге поставили все оценки, на мой взгляд, объективно. Хотя нам хотелось бы, чтобы у Лизы Туктамышевой баллы были повыше. Выступление Трусовой — провал, но вопрос в том, насколько это неожиданно для нас. На мой взгляд, на первые взрослые соревнования ехать с тренером, который уже был на многих таких стартах и обладает опытом, намного легче и эффективнее, чем с тем специалистом, который только начинает свой путь. Хотя это ни в коем случае не камень в огород Евгения Плющенко.

Произвольная программа у девушек на ЧМ-2021 запланирована на вечер пятницы.

(Антон Бабошин)