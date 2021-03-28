Туктамышева представила показательную программу на ЧМ в Стокгольме. Видео
18:00
Серебряный призер чемпионата мира-2021 в Стокгольме Елизавета Туктамышева выступила с показательным номером.
Россиянка каталась под саундтрек к фильму «Звезда родилась» — Shallow by Lady Gaga & Bradley Cooper.
26 марта Туктамышева завоевала серебряную медаль чемпионата мира, спустя шесть лет после победы на первенстве планеты в 2015 году. По сумме двух программ она набрала 220,46 балла.
Победу одержала Анна Щербакова (233,17). Третье место у еще одной россиянки — Александры Трусовой (217,20).
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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