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Туктамышева представила показательную программу на ЧМ в Стокгольме. Видео

18:00
Туктамышева представила показательную программу на ЧМ в Стокгольме.
Туктамышева представила показательную программу на ЧМ в Стокгольме.
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Серебряный призер чемпионата мира-2021 в Стокгольме Елизавета Туктамышева выступила с показательным номером.

Россиянка каталась под саундтрек к фильму «Звезда родилась» — Shallow by Lady Gaga & Bradley Cooper.

26 марта Туктамышева завоевала серебряную медаль чемпионата мира, спустя шесть лет после победы на первенстве планеты в 2015 году. По сумме двух программ она набрала 220,46 балла.

Победу одержала Анна Щербакова (233,17). Третье место у еще одной россиянки — Александры Трусовой (217,20).

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

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