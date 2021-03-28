Показательные выступления пары Бойкова — Козловский на ЧМ. Видео
18:02
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили со своей короткой программой сезона-2019/20 на показательных выступлениях чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме. На прошедшем турнире они выиграли бронзовые медали.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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