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Показательные выступления пары Бойкова — Козловский на ЧМ. Видео

18:02
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили со своей короткой программой сезона-2019/20 на показательных выступлениях чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме. На прошедшем турнире они выиграли бронзовые медали.

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