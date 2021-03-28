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Показательные выступления Коляды на ЧМ. Видео

17:10
Михаил Коляда.
Михаил Коляда.
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Трехкратный чемпион России Михаил Коляда выступил с показательным номером под композицию Une Vie Damour Шарля Азнавура.

По итогам двух программ на чемпионате мира в Стокгольме 26-летний Михаил Коляда набрал 272,04 балла и занял 5-е место.

Золото чемпионата мира завоевал Натан Чен, серебро у японца Юмы Кагиямы, а бронза — у еще одного представителя Японии Юдзуру Ханю.

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