Чемпион мира Галлямов заявил, что не виделся с родными больше двух недель из-за коронавирусных ограничений

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов, который выступает вместе с Анастасией Мишиной, рассказал о том, как проведет время сразу возвращения в Россию с чемпионата мира 2021, который проходил в шведском Стокгольме. Турнир был организован согласно жесткому протоколу санитарных правил, чтобы соответствовать предписаниям шведского законодательства на период пандемии COVID-19.

«Выходили на соревнования, чтобы получать удовольствие. Мы повидались в Стокгольме со многими иностранными спортсменами, нашими давними приятелями, с которыми мы не виделись с юниорского уровня. Сейчас мы очень скучаем по своим родным и близким и как только вернемся домой мы сразу с ними увидимся. До этих соревнований у нас была подготовка в Новогорске и в общей сложности мы не виделись уже две недели. Там тоже был закрытый режим. Поэтому уже очень соскучились, хочется поскорее увидеться. Мы на сутки в Москве, день проведем еще здесь, а потом поедем домой», — приводит слова Галлямова корреспондент «СЭ».

(Рустам Имамов)