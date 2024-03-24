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24 марта, 13:23

Тарасова: «Малинин — совершенно уникальный»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на исполнение шести четверных прыжков американским фигуристом российского происхождения Ильей Малининым на чемпионате мира-2024 в Монреале.

«Малинин — совершенно уникальный. Вырос! Он вырос сам по себе», — сказала Тарасова «СЭ».

19-летний спортсмен набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе Малинин сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.

Второе место занял японец Юма Кагияма (309,65), а третье — француз Адам Сяо Хим Фа (284,39).

Малинин впервые в карьере стал чемпионом мира. До этого лучшим результатом фигуриста было третье место на первенстве мира 2023 года.

Фигурное катание
Илья Малинин
Татьяна Тарасова
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2024: расписание и результаты соревнований, новости и обзоры
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