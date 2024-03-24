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24 марта, 12:56

Тарасова: «Под впечатлением от выступления в танцах. Канадцы опередили время, такая программа мне даже присниться не могла»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» оценила итоги танцев на льду на чемпионате мира-2024 в Монреале.

«Я под впечатлением от выступления в танцах. Канадская пара сделали такое впечатление, будто я побывала в театре, кино и не драматическом спектакле. Это что-то невероятное! Канадцы опередили время, мне не могла присниться даже такая программа. Это уникальное, выдающееся произведение искусства», сказала Тарасова «СЭ».

Американские танцоры на льду Мэдисон Чок и Эван Бэйтс победили на чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале. За произвольную программу пара набрала 132,12 балла, за ритм-танец — 90,08. Итоговый результат — 222,20 балла.

Второе место у канадцев Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 219,68 балла. Третьи — итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (216,52).

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2024: расписание и результаты соревнований, новости и обзоры
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